Патрик Хикки: "Я абсолютно невиновен и буду бороться"

Бразильские власти предъявили официальные обвинения Патрику Хикки, который ранее временно покинул пост главы Национального олимпийского комитета Ирландии (OCI), Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и члена МОК. Чиновник подозревается в незаконной продаже билетов на Олимпийские игры-2016. Напомним, он был арестован во время Игр в Рио вместе с рядом соратников. Впоследствии чиновника переместили из тюрьмы под домашний арест, но забрали паспорт, чтобы он не мог покинуть Бразилию.



- Я только что получил официальное уведомление от бразильских властей об обвинениях в свой адрес, - цитирует Хикки официальный сайт ЕОК. - Хочу разъяснить: я не нахожусь под домашним арестом, как говорят СМИ. Я абсолютно невиновен и буду бороться, чтобы защитить свое честное имя. Я верю в бразильскую судебную систему и уверен, что буду оправдан.