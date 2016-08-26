Олимпийский чемпион да Силва получил 1 кг золота за победу на Играх

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом бразилец Тиаго да Силва был щедро награжден за свою медаль на Играх-2016. На домашней Олимпиаде да Силва установил олимпийский и личный рекорды, показав результат 6,03 метра. За свою медаль бразилец получил от своего бывшего клуба слиток золота весом 1 кг.

- Этот подарок очень важен для меня. Я завоевал эту медаль для всех болельщиков, - приводит слова спортсмена агентство Синьхуа. - Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне.