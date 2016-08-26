19:16 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Олимпийский чемпион да Силва получил 1 кг золота за победу на Играх

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Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом бразилец Тиаго да Силва был щедро награжден за свою медаль на Играх-2016. На домашней Олимпиаде да Силва установил олимпийский и личный рекорды, показав результат 6,03 метра. За свою медаль бразилец получил от своего бывшего клуба слиток золота весом 1 кг.

- Этот подарок очень важен для меня. Я завоевал эту медаль для всех болельщиков, - приводит слова спортсмена агентство Синьхуа. - Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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djavdet

Интересно, Петрову,своему тренеру,сколько отпилит? Хотя он из совковых,для них идея не пустой звук.

19:42

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