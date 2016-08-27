Олег Романцев: "Матчи российских гандболисток смотрел с замиранием сердца"

Самый титулованный тренер страны, экс-наставник "Спартака" Олег Романцев в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро был больше всего впечатлен победой российской гандбольной сборной. По словам Романцева, Евгений Трефилов - уникальный человек.

– Олег Иванович, а Олимпиаду вы смотрели?

– Да! Вот эту тему можете обсуждать со мной сколько угодно! Олимпиаду смотрел "от" и "до", ночами не спал. Болел за наших ребят!

– Чья победа вас особенно поразила?

– Вы хотите услышать – Усэйна Болта? Полмира так ответит на ваш вопрос! Конечно, это фантастика.

– Нет, я про наших.

– Ну, конечно же, очень приятно за моего коллегу, тренера гандбольных девчонок Евгения Трефилова! Тот, кто верит в победу, даже когда команда проигрывает в 6 – 7 мячей – это уникальный человек!

Матчи смотрел с замиранием сердца. Как начинали проигрывать, я порой даже переключал канал, потом обратно. Болел за них невероятно! Рад за нашу команду и персонально за Трефилова – он заслужил победу. Видно, как умело он руководит, какая от него исходит энергетика. Видно, что человек душой и телом в игре. Для меня самая большая золотая медаль – это гандболистки.

Мы ни капли не сомневались в наших девчонках что в синхронном плавании, что в художественной гимнастике. Их соревнования тоже смотрел, хотя не могу назвать себя большим поклонником этих видов спорта. Когда выступают некоторые наши соперницы, то кажется – лучше просто не бывает. Но выходят россиянки – инопланетянки! Хотя я и дилетант, сразу становится ясно, почему чемпионки – именно они. (Дмитрий СИМОНОВ)