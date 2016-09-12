ОКР подведет итоги выступления россиян на Играх-2016 во второй половине сентября

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что итоги выступления сборной России на Играх-2016 будут подведены в ходе заседания исполкома ОКР. Россияне завершили выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.

– Сборная России оказалась абсолютно конкурентоспособной и чистой от допинга, – цитирует ТАСС Жукова. – Вопреки всем мрачным прогнозам и разговорам, что победы российских атлетов якобы достигаются благодаря "государственной допинговой программе". Наша команда завоевала в Рио 56 медалей, из которых 19 – золотые. Считаю, ребята выступили блестяще.