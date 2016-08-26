Один из автомобилей BMW, врученных за золото Олимпиады в Рио, выставлен на продажу

Один из автомобилей BMW Х6, которые вручались российским спортсменам за золото Олимпиады в Рио, выставлен на продажу. Кому принадлежит машина, пока неизвестно. Отметим, что вместо государственных регистрационных знаков на подаренных автомобилях написаны имена и фамилии спортсменов.

"Машина выдана самим Президентом России В.В. Путиным! За достижения на олимпийских играх в Рио-2016, а точнее за олимпийское золото!!! Машина новая! xDrive 3,5 бензин, 306 л/с, комплектация luxury. Машина застрахована! Торг - строго у капота. В помощи продажи авто не нуждаюсь! Цена – 4,670 миллиона рублей", - говорится в объявлении на одном из сайтов по продаже автомобилей.