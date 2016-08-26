Один из автомобилей BMW, врученных за золото Олимпиады в Рио, выставлен на продажу

Один из автомобилей BMW Х6, которые вручались российским спортсменам за золото Олимпиады в Рио, выставлен на продажу. Кому принадлежит машина, пока неизвестно. Отметим, что вместо государственных регистрационных знаков на подаренных автомобилях написаны имена и фамилии спортсменов.
"Машина выдана самим Президентом России В.В. Путиным! За достижения на олимпийских играх в Рио-2016, а точнее за олимпийское золото!!! Машина новая! xDrive 3,5 бензин, 306 л/с, комплектация luxury. Машина застрахована! Торг - строго у капота. В помощи продажи авто не нуждаюсь! Цена – 4,670 миллиона рублей", - говорится в объявлении на одном из сайтов по продаже автомобилей.
Berkut-7
Ну продала машину и продала, это ее машина , купит себе квартиру для жизни это важнее, это вообще обыкновенная практика, когда люди продают свои машины чтобы купить себе жилье, или спортсмены не люди и им жилье не нужно что ли?
16:21
vjatich
Видно, Максим Огненный из Р-Спорт, очень хотел, чтобы машину ему передарили... Ну, очень обидели человека...
16:18
zrodolfo
Может человек хочет улучшить свои жилищные условия и вообще моя машина что хочу то и делаю
16:15
diolym
Я ВООБЩЕ не понимаю, почему это обсуждается!!! Какой-то полудурок Максим Огненный из Р-Спорт целую статью тиснул с рефреном """Порадуемся за неудачи украинских спортсменов, купим машину олимпийского чемпиона и будем хвастаться этим "умным" поступком, прочтём и обсудим сам факт этой "необходимой" для каждого новости.""" Совсем охренели! ЗАХОТЕЛА (захотел) И ПРОДАЛА (продал). ВСЁ!
15:59
Бывший болельщик Спартака
Подарили, значит человек вправе делать с ним все что захочет. Или это ТАКОЙ ПОДАРОК????
14:20
Andre_Saratov
Ну и что? Не в BMW счастье.
13:59
tabs
Правильно! Лучше домик в деревне)
13:57