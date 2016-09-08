10:48 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

НОК Греции может быть причастен к махинациям с билетами

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Бразильская полиция в рамках расследования незаконного распространения билетов на Олимпиаду-2016 изучает причастность НОК Греции к этим незаконным действиям. Как сообщает SporTV, у полиции есть доказательства контактов между НОК Греции и бывшим президентом Европейских олимпийских комитетов Патриком Хикки, который фигурирует в качестве основного подозреваемого по делу о махинациях с билетами. Ирландец был задержан в Рио-де-Жанейро вместе с рядом коллег из НОК Ирландии. Теперь следствием изучается характер взаимодействия НОК Греции с фигурантами дела на предмет причастности греческих функционеров к этим махинациям.

 

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