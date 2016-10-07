Наталья Воробьева: "Не собираюсь продавать автомобиль, подаренный за серебро Олимпиады в Рио"

Россиянка Наталья Воробьева, которая стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, подчеркнула, что в ее планы не входит продажа автомобиля, подаренного за выступление на Играх-2016. Для нее машина является символом ОИ.

- Лично я автомобилем, который получила за серебро в Рио, пользуюсь и очень довольна, - сказала Воробьева. - Продавать не собираюсь. Эта машина символизирует для меня Олимпиаду. Кстати, на прошлой Олимпиаде в Лондоне я также получала автомобиль. Но он был очень большой для меня и я его поменяла. Тем не менее таксопарка у меня не будет. Планирую оставить только авто, которое получила после Рио. (Сергей ФИШ)