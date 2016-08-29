Наталья Ищенко: "Если вдруг спортсмен заленится, то всегда есть волшебный толчок тренера"

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко отметила, что соперницы на Олимпиаде в Рио показали свои старые программы. Однако, по ее словам, конкуренция была серьезная.

- Конкуренция на Олимпиаде всегда есть, она очень серьезная. Когда мы приехали в Рио, поняли, что конкуренты нас ничем не удивят – они привезли свои старые программы. Каждый спортсмен, попадающий в сборную, имеет свою мотивацию. Но если вдруг спортсмен заленится, то всегда есть волшебный толчок тренера. (Любовь КОНЯЕВА)