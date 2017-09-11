МОК запросил у властей Бразилии данные по делу о выборах столицы Игр-2016

МОК на своем официальном сайте сообщил, что комиссия по этике организации направила запрос к властям Бразилии, попросив их предоставить данные данные о расследовании обстоятельств выборов столицы летних Олимпийских игр 2016 года. Напомним, прокуратура южноамериканской страны подозревает председателя НОК и главу оргкомитета "Рио-2016" Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере 2 миллионов долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. Сам Нузман отказался давать показания по этому вопросу, а его адвокат заявил, что глава НОК не признает обвинения.

В начале сентября в доме председателя НОК Бразилии и штаб-квартире возглавляемого им комитета прошли обыски. По итогам этого следователи сообщили, что обнаружили доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу членов МОК при выборе столицы летних Игр. По их информации, для дачи взяток использовались оффшорные счета.

Ранее МОК подтвердил информацию о том, что президент ИААФ Ламин Диак был лишен почетного членства в Международном олимпийском комитете после того, как прокуратура Франции предоставила доказательства получения его сыном взятки в обмен на голос за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Игр-2016.