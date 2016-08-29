МОК выразил озабоченность роспуском НОК Кении

МОК выразил обеспокоенность по поводу ситуации с олимпийским движением в Кении. Ранее министр спорта Кении Хасан Варио объявил о роспуске НОК страны за недостатки в работе и неприемлемые условия размещения кенийских спортсменов на Олимпиаде в Рио.

– МОК очень внимательно следит за ситуацией вокруг НОК Кении, – приводит Insidegames заявление МОК. – Мы крайне обеспокоены случившимся и напоминаем, что презумпция невиновности должна быть соблюдена. Мы изучаем ситуацию, однако не планируем вмешиваться во внутренние дела и напоминаем, что излишнее вмешательство правительств стран в дела НОК противоречит принципам Олимпийской хартии.