20:44 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

МОК выразил озабоченность роспуском НОК Кении

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МОК выразил обеспокоенность по поводу ситуации с олимпийским движением в Кении. Ранее министр спорта Кении Хасан Варио объявил о роспуске НОК страны за недостатки в работе и неприемлемые условия размещения кенийских спортсменов на Олимпиаде в Рио.

– МОК очень внимательно следит за ситуацией вокруг НОК Кении, – приводит Insidegames заявление МОК. – Мы крайне обеспокоены случившимся и напоминаем, что презумпция невиновности должна быть соблюдена. Мы изучаем ситуацию, однако не планируем вмешиваться во внутренние дела и напоминаем, что излишнее вмешательство правительств стран в дела НОК противоречит принципам Олимпийской хартии.

 

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LeTaon

МОК всегда за презумпцию невиновности.

21:45

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