МОК будет следить за расследованием дела о возможном подкупе при выборах столицы Олимпиады-2016

Глава МОК Томас Бах отметил, что организация проследит за расследованием дела, по которому обвиняется бывший глава НОК Бразилии Карлоса Артура Нузмана. Сегодня в его доме прошли обыски. Прокуратура считает, что чиновник дал взятку в размере 2 миллионов долларов за то, чтобы Рио-де-Жанейро был выбран столицей Олимпиады-2016.

- Мы будем следить за ситуацией, суд пока не начал рассмотрение дела, - приводит Globo слова Баха. - Есть расследование, мы собираемся внимательно за ним наблюдать. Сейчас мы сконцентрированы на нашем будущем и готовимся оценить презентации двух городов, которые сражаются за право принять Олимпийские игры.