Михаил Мамиашвили: "Готов еще тысячу раз извиниться перед Тражуковой"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подчеркнул, что готов еще раз лично встретиться с Инной Тражуковой. Ранее Мамиашвили официально принес извинения спортсменке за инцидент на Олимпиаде в Рио.

- Я много раз говорил, и на пресс-конференции, и публично, и еще готов: если мое эмоциональное поведение так повлияло на нее, я готов тысячу раз извиниться, - приводит "Р-Спорт" слова Мамиашвили. - Но если будет нужно, обязательно встречусь еще раз и лично извинюсь. Но обязательно еще раз попытаюсь с ней поговорить так, чтобы и она меня услышала. Я считаю, что как такового конфликта вне ковра и не было и быть не могло. Я обязательно встречусь с ней и попытаюсь обязательно сделать все возможное, чтобы и она меня услышала. Что это не распространяется на жизнь.