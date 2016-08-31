18:16 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Михаил Мамиашвили: "Готов еще тысячу раз извиниться перед Тражуковой"

0
0
0

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подчеркнул, что готов еще раз лично встретиться с Инной Тражуковой. Ранее Мамиашвили официально принес извинения спортсменке за инцидент на Олимпиаде в Рио.

- Я много раз говорил, и на пресс-конференции, и публично, и еще готов: если мое эмоциональное поведение так повлияло на нее, я готов тысячу раз извиниться, - приводит "Р-Спорт" слова Мамиашвили. - Но если будет нужно, обязательно встречусь еще раз и лично извинюсь. Но обязательно еще раз попытаюсь с ней поговорить так, чтобы и она меня услышала. Я считаю, что как такового конфликта вне ковра и не было и быть не могло. Я обязательно встречусь с ней и попытаюсь обязательно сделать все возможное, чтобы и она меня услышала. Что это не распространяется на жизнь.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20160831/1056828085.html

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ