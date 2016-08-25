15:29 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил членов сборной России - призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро с завоеванными медалями и вручил им в качестве награды автомобили. Торжественная церемония состоялась на Ивановской площади Московского Кремля после того как в Большом Кремлевском дворце государственные награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин.

В этом году Фонд поддержки олимпийцев России предоставил для вручения спортсменам автомобили BMW, собранные на калининградском заводе "Автотор". Чемпионы Игр стали обладателями модели X6, серебряные призеры получили X4, а бронзовые медалисты - X3.

Впервые церемония вручения автомобилей проходит на территории Кремля. Раньше такие мероприятия проводились на Васильевском спуске.



 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3566382

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КОММЕНТАРИИ (4)
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честный человечишко

Ермак, ты иди себе, Сибирь покоряй... Заслужили олимпионики...

21:34 25 августа

andreichf

а почему не Калину ? Медведев же говорил что это прекрасный автомобиль. Можно было еще Весту или Ларгус выдать , их Путин с Меркушкиным нахваливали.

16:38 25 августа

EPMAK-888

вы держитесь там..вот вам по BMW

16:37 25 августа

EPMAK-888

денег то ни на что для народа нет...а тут нашлись

16:36 25 августа

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