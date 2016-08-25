Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил членов сборной России - призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро с завоеванными медалями и вручил им в качестве награды автомобили. Торжественная церемония состоялась на Ивановской площади Московского Кремля после того как в Большом Кремлевском дворце государственные награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин.

В этом году Фонд поддержки олимпийцев России предоставил для вручения спортсменам автомобили BMW, собранные на калининградском заводе "Автотор". Чемпионы Игр стали обладателями модели X6, серебряные призеры получили X4, а бронзовые медалисты - X3.

Впервые церемония вручения автомобилей проходит на территории Кремля. Раньше такие мероприятия проводились на Васильевском спуске.





