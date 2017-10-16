Ламин Диак, обвиняемый в коррупции, не голосовал за Рио на выборах столицы Игр-2016

Бывший спортивный функционер Папа Массата Диак в очередной раз не согласился с обвинением, которое ему выдвинула французская прокуратура. Его вместе с арестованным во Франции отцом Ламином Диаком, который возглавлял ИААФ, обвиняют в целой серии коррупционных нарушений.

В интервью New York Times, Диак-младший назвал абсурдом, в частности, утверждение французского следствия о том, что он вместе с отцом получил взятку за голос в пользу Рио-де-Жанейро в качестве места проведения Олимпиады-2016.

– У французского следствия нет доказательств, иначе они не отделывались бы только заявлениями в прессе, – отметил Диак-младший, который находится в Сенегале, а тот отказывается выдавать его Франции. – Ламин Диак проголосовал на выборах столицы Игр-2016 за Токио. Так что обвинения абсурдны. А что касается сведений о переводах и выписок с моих счетов, то я не настолько глуп, чтобы получать "грязные" деньги вот так открыто. Это делается совсем иначе: наличными или через офшоры. Так что у французов, повторюсь, нет доказательств.