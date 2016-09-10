13:17 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Идет подготовка материалов для подведения итогов Олимпиады

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Специалисты Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России готовят необходимые аналитические материалы для проведения заседаний экспертных советов Министерства спорта и подведения итогов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил глава ЦСП сборных команд России, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

- Специалисты ЦСП готовят к октябрю все необходимые аналитические материалы для проведения экспертных советов Министерства спорта РФ и подведения итогов Олимпийских игр-2016, - цитирует ТАСС Кравцова. - Это необходимо для того, чтобы на экспертных советах в октябре можно было четко подвести итоги и сформулировать задачи на предстоящий олимпийский цикл.

Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Сборная России завершила выступление на Олимпиаде на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3611021

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