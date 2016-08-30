Хикки выпущен из тюрьмы, но останется в Рио, поскольку у него забрали паспорт

Бывший глава Европейских олимпийских комитетов, член исполкома МОК Патрик Хикки освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест в Рио. Как сообщает Reuters, 71-летний ирландец останется в Бразилии, где был задержан 10 августа, он будет жить в отеле. Вернуться в Ирландию Хикки не сможет, поскольку полиция забрала у него паспорт.
– Я остаюсь в Рио, а мои адвокаты продолжат работу, – отметил Хикки. – Никаких существенных доказательств моей вины нет.
Напомним, Хикки вместе с несколькими коллегами из НОК Ирландии обвиняется в незаконном распространении билетов на Олимпиаду-2016.
fireman32
Диванная аналитика....Человек выступил против отстранения России от ОИ в Рио.Теперь ему за это придется "хиккикать",чтобы другие знали свое место.
23:14
Диванная аналитика
отпустите его домой- пусть там ХИККИкает))
22:49
Диванная аналитика
Где логика?? Домашний арест ирландца в Бразилии)))---
22:48