22:31 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Хикки выпущен из тюрьмы, но останется в Рио, поскольку у него забрали паспорт

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Бывший глава Европейских олимпийских комитетов, член исполкома МОК Патрик Хикки освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест в Рио. Как сообщает Reuters, 71-летний ирландец останется в Бразилии, где был задержан 10 августа, он будет жить в отеле. Вернуться в Ирландию Хикки не сможет, поскольку полиция забрала у него паспорт.

– Я остаюсь в Рио, а мои адвокаты продолжат работу, – отметил Хикки. – Никаких существенных доказательств моей вины нет.

Напомним, Хикки вместе с несколькими коллегами из НОК Ирландии обвиняется в незаконном распространении билетов на Олимпиаду-2016.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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fireman32

Диванная аналитика....Человек выступил против отстранения России от ОИ в Рио.Теперь ему за это придется "хиккикать",чтобы другие знали свое место.

23:14

Диванная аналитика

отпустите его домой- пусть там ХИККИкает))

22:49

Диванная аналитика

Где логика?? Домашний арест ирландца в Бразилии)))---

22:48

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