09:12 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Хикки вновь будет допрошен по делу о незаконной продаже билетов на Олимпиаду

0
0
0

Бывший глава Европейских олимпийских комитетов, член исполкома МОК Патрик Хикки, освобожденный из тюрьмы и помещенный под домашний арест в Рио, вновь даст показания по делу о незаконной продаже билетов на Олимпийские игры 2016 года, сообщает Insidethegames. 71-летний ирландец остается в Бразилии, где был задержан 10 августа, он живет в отеле. Его арестовали после того, как полицейские задержали в Рио-де-Жанейро человека с 800 нелегальными билетами на Олимпийские игры 2016 года.

Хикки находился в одной тюремной камере с главой компании THG Sports Кевином Маллоном. Он также является фигурантом этого дела. Хикки должен дать свои показания ввиду новых обстоятельств, озвученных Маллоном. Допрос должен состояться уже сегодня.

 

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ