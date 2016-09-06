Хикки вновь будет допрошен по делу о незаконной продаже билетов на Олимпиаду

Бывший глава Европейских олимпийских комитетов, член исполкома МОК Патрик Хикки, освобожденный из тюрьмы и помещенный под домашний арест в Рио, вновь даст показания по делу о незаконной продаже билетов на Олимпийские игры 2016 года, сообщает Insidethegames. 71-летний ирландец остается в Бразилии, где был задержан 10 августа, он живет в отеле. Его арестовали после того, как полицейские задержали в Рио-де-Жанейро человека с 800 нелегальными билетами на Олимпийские игры 2016 года.

Хикки находился в одной тюремной камере с главой компании THG Sports Кевином Маллоном. Он также является фигурантом этого дела. Хикки должен дать свои показания ввиду новых обстоятельств, озвученных Маллоном. Допрос должен состояться уже сегодня.