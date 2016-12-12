22:20 12 декабря | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Хикки вернут паспорт и разрешат покинуть Бразилию

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Бывшему президенту Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) ирландцу Патрику Хикки в понедельник вернут паспорт, после чего он сможет покинуть Бразилию, информирует Independent. Суд Рио-де-Жанейро позволил экс-чиновнику покинуть страну, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. При этом Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) должна внести за ирландца залог в размере 410 тысяч евро. Отмечается, что эта сумма предоставляется Хикки в кредит.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро функционер был арестован по делу о незаконной продаже билетов на соревнования.

 

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