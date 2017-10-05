Глава НОК Бразилии арестован в связи с обнаружением у него 16 слитков золота

Федеральная прокуратура Бразилии приняла решение об аресте председателя НОК Бразилии, главы оргкомитета Олимпийских игр 2016 года Карлоса Артура Нузмана после попытки внести в налоговую декларацию данных о покупке 16 слитков золота. Как отмечают в ведомстве, слитки, каждый из которых весил один килограмм, несколько месяцев хранились в одном из швейцарских банков.

Нузман сообщил о незадекларированном ранее имуществе 20 сентября.

- Благодаря декларации (глава НОК Бразилии), видимо, пытался помешать расследованию, которое касается сокрытия информации об имуществе, - говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что чиновник "не указал источник дохода, благодаря которому он купил слитки. Это говорит о незаконном характере сделки".

По данным Globo, с 2006 по 2015 год состояние Нузмана увеличилось на 457 процентов. В 2006 году ему принадлежало 640 тысяч долларов, а в 2016-м - ), в 2008-м - 3 млн ($960 тысяч), в 2013-м - 4 млн ($1 млн 280 тыс.), а в 2015-м - 2,8 миллиона долларов.