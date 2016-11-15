Глава АНОК: "Решение о допуске россиян к Играм-2016 было принято всеми участниками олимпийского движения"

Глава АНОК шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах в ходе Генеральной ассамблеи организации в Дохе отметил, что решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2016 года было принято всеми участниками олимпийского движения. По его словам, МОК отлично справился с решением этого вопроса.

– Перед Играми-2016 возник вопрос с допуском россиян к участию в Олимпийских играх, – приводит ТАСС слова главы АНОК. – И Международный олимпийский комитет (МОК) отлично справился с решением этого вопроса. Причем оно было принято не лично президентом МОК, а в сотрудничестве со всеми участниками олимпийского движения. Было важно дать возможность "чистым" спортсменам выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что в июле этого года МОК, несмотря на призывы ВАДА, принял решение не отстранять сборную России от участия в Олимпийских играх в Рио, предоставив международным федерациям право допуска российских спортсменов до соревнований.

