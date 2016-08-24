16:20 24 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Георгий Когуашвили: "В Рио мы могли бы выступить лучше"

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Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Георгий Когуашвили считает, что результат национальной команды можно считать удовлетворительным, но в будущем можно стремиться к лучшим показателям. На Олимпиаде-2016 в Рио сборная России по греко-римской борьбе выиграла 3 медали (2 золотых - Роман Власов и Давит Чакветадзе и 1 бронзовую - Сергей Семенов). 

– Команда показала хороший результат, – сказал Когуашвили. – Мы максималисты – поэтому считаем, что могли показать результат еще лучше. У нас очень молодая и перспективная сборная. Думаю, в будущем мы будем только прибавлять. (Сергей ФИШ)

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