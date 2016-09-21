21:19 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Ефимова продает машину, подаренную ей за выступление на Олимпиаде в Рио

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Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова продает автомобиль BMW X4, подаренный ей за достижения на Олимпиаде в Рио. Агент спортсменки Анна Митькова отметила, что это решение логично.

– Юлия решила продать автомобиль по двум причинам, – цитирует ТАСС Митькову. – Во-первых, у нее уже есть один автомобиль (Audi A6), подаренный ей за успешное выступление на Играх в Лондоне, она пользуется им только когда бывает в России, в Волгодонске. Во-вторых, Юлия планирует приобрести недвижимость в Москве, на что нужны значительные средства, а призовых на это не хватает. Пока еще никто по поводу покупки автомобиля к нам не обращался.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3639700

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