Дмитрий Медведев: "Различные силы пытаются привнести в спорт политику в духе холодной войны"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что различные силы пытаются привнести в спорт политику в духе стандартов холодной войны.

– Различные силы пытаются привнести в спорт политику, причем в духе стандартов холодной войны, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Те, кто постарше, хорошо это помнят, когда спорт пытаются использовать в этом назначении. Ничего хорошего из этого не вышло и для спорта, и для людей. Вместо объединения происходит дискриминация по политическим мотивам принадлежности к одной стране. Мы считаем, что это преступление против спорта и подрыв основ олимпийского движения.

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена выступила с докладом, в котором говорилось о проблемах, связанных с употреблением допинга в России. ВАДА рекомендовало Международному олимпийскому комитету отстранить от Олимпиады-2016 всю российскую сборную. 24 июля исполком МОК решил не отстранять всю сборную России от Игр-2016, оставив международным спортивным федерациям право определять, кто сможет выступить в Бразилии.

Кроме того, российских спортсменов не допустили к участию в Паралимпиаде. 23 августа CAS отклонил иск Паралимпийского комитета России на решение Международного паралимпийского комитета об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.