Дмитрий Медведев: "Ценность медалей на Олимпиаде в Рио выше, чем в обычных условиях"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии награждения медалистов Олимпиады-2016 автомобилями заявил, что считает Игры в Рио особенными, поскольку ценность каждой завоеванной российскими спортсменами медали выше, нежели в обычных условиях. На Олимпиаде россияне завоевали 56 наград – 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых – и заняли четвертое место в медальном зачете.

– Не скрою, во всяком случае для меня, эта особая Олимпиада и особые эмоции, потому что ценность каждой медали, тот успех, которого вы достигли, был более весомый, чем в обычных условиях, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Думаю, вы и сами это чувствовали. Спасибо за ваше блестящее выступление, уверен, вас ждет еще немало побед.