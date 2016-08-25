16:56 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Дмитрий Медведев: "Ценность медалей на Олимпиаде в Рио выше, чем в обычных условиях"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии награждения медалистов Олимпиады-2016 автомобилями заявил, что считает Игры в Рио особенными, поскольку ценность каждой завоеванной российскими спортсменами медали выше, нежели в обычных условиях. На Олимпиаде россияне завоевали 56 наград – 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых – и заняли четвертое место в медальном зачете.

– Не скрою, во всяком случае для меня, эта особая Олимпиада и особые эмоции, потому что ценность каждой медали, тот успех, которого вы достигли, был более весомый, чем в обычных условиях, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Думаю, вы и сами это чувствовали. Спасибо за ваше блестящее выступление, уверен, вас ждет еще немало побед.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20160825/1047476414.html

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