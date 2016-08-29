Члены олимпийского комитета Кении обвиняются в кражах на Играх в Рио

Три члена олимпийского комитета Кении обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями, а также в хищениях во время проведения Игр в Рио-де-Жанейро, утверждает AP. Заместитель председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Кении Пиус Очиенг, генеральный секретарь Фрэнсис Пол и руководитель сборной на Олимпиаде Арап Сои обвиняются в краже оборудования. Также предполагается, что они аккредитовали людей, которые не имели никакого отношения к делегации сборной. В понедельник чиновники после заседания суда были отпущены под залог.

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