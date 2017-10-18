Бывшему председателю НОК Бразилии предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему председателю Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главе оргкомитета Олимпиады 2016 года Карлосу Артуру Нузману предъявлены обвинения в коррупции, информирует Reuters. Ранее он был отправлен в отставку с поста президента НОК Бразилии.

Нузман был арестован 5 октября по подозрению в коррупции. Его обвиняют в даче взятки в размере 2 миллионов долларов при выборе столицы Олимпиады-2016.

Выборы хозяина Игр состоялись 2 октября 2009 года, победу одержал Рио-де-Жанейро. В финальном туре бразильский город победил Мадрид (66:32), причем столица Испании выиграла первый тур.