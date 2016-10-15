16:48 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Бредли Уиггинс пропустил допинг-тест за три месяца до Олимпиады

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Британский велогонщик Бредли Уиггинс менее чем за три месяца до Олимпийских игр-2016 пропустил допинг-тест, утверждает Sportsmail.

В мае этого года 36-летний спортсмен не явился в согласованное с допинг-офицерами место. Однако позже гонщик объяснил это тем, что запутался во времени из-за переезда из США. 

Примечателен тот факт, что Уиггинс третий раз в карьере пропускает допинг-тест. Ранее это случалось в промежутке между 2005 и 2009 годами. Отметим, что по правилам ВАДА спортсмен, который пропускает три испытания в течение 12 месяцев, может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Уиггинс победил в командном преследовании и стал рекордсменом среди британских спортсменов по количеству олимпийских наград за карьеру (5 золотых - четыре на треке и одна на шоссе, 1 серебряная и 2 бронзовые).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Против шерсти

Да нормально всё, он болел. Даже записка от мамы есть.

17:31

tryam

ему можно, вада подтвердит))

17:00

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