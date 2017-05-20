Более 130 медалей Олимпиады-2016 возвращены организаторам из-за дефектов

Более ста медалей Олимпийских и Паралимпийских игр-2016 Рио-де-Жанейро возвращены организаторам из-за появившихся на них черных пятен и ржавчины. Минимум 130 медалей, в основном бронзовых, были возвращены организаторам. Бразильский монетный двор исправит дефекты и вернет награды их обладателям. Всего для Олимпийских игр-2016 было изготовлено 2488 медалей. Серебряные и бронзовые награды на 30 процентов состояли из переработанных материалов.

– Самая распространенная проблема в том, что медали неправильно хранились, в результате лаковое покрытие сошло, они начали ржаветь или стали появляться черные пятна в поврежденных местах, – приводит Reuters слова представителя оргкомитета Игр-2016 Мариу Андрады. – Во-вторых, примерно у 10 медалей были проблемы, так как они подверглись сильному холоду. Это абсолютно нормальное явление.