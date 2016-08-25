Близнюк, Великая, Власов, Егорян, Ищенко, Мустафина, Пацкевич, Ромашина и Шишкина награждены орденом Почета

Сегодня в Кремле состоялось чествование российских спортсменов – чемпионов и призеров Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, информирует официальный сайт Министерства спорта страны. Сборная России завоевала 56 медалей (19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых) и заняла четвертое место в общекомандном зачете.

Согласно указу, за высокие спортивные достижения на Играх-2016, проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность, большой вклад в развитие отечественного спорта награждены:

орденом Почета – Анастасия Близнюк, Софья Великая, Роман Власов, Яна Егорян, Наталья Ищенко, Алия Мустафина, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина;

орденом Дружбы – Денис Аблязин, Ольга Акопян, Артур Ахматхузин, Вера Бирюкова, Ирина Близнова, Владлена Бобровникова, Елена Веснина, Анна Вяхирева, Юлия Гаврилова, Инна Дериглазова, Дарья Дмитриева, Екатерина Дьяченко, Татьяна Ерохина, Юлия Ефимова, Виктория Жилинскайте, Екатерина Ильина, Виктория Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Кузнецова, Александр Лесун, Екатерина Макарова, Анастасия Максимова, Маргарита Мамун, Екатерина Маренникова, Беслан Мудранов, Мария Пасека, Майя Петрова, Елена Прокофьева, Сослан Рамонов, Абдулрашид Садулаев, Тимур Сафин, Анна Седойкина, Анна Сень, Марина Судакова, Анастасия Татарева, Евгений Тищенко, Мария Толкачева, Гелена Топилина, Хасан Халмурзаев, Давит Чакветадзе, Алексей Черемисинов, Влада Чигирева, Мария Шурочкина;

медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – Миша Алоян, Виталина Бацарашкина, Давид Белявский, Анастасия Войнова, Наталья Воробьева, Аниуар Гедуев, Туяна Дашидоржиева, Алексей Денисенко, Ольга Забелинская, Сергей Каменский, Валерия Коблова, Яна Кудрявцева, Николай Куксенков, Ангелина Мельникова, Никита Нагорный, Ксения Перова, Дарья Спиридонова, Инна Степанова, Иван Стретович, Седа Тутхалян, Дарья Шмелева;

медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – Роман Аношкин, Анастасия Белякова, Мария Борисова, Екатерина Букина, Надежда Глызина, Ольга Горбунова, Кирилл Григорьян, Анна Гринева, Денис Дмитриев, Виталий Дунайцев, Стефания Елфутина, Евгений Иванов, Эльвина Каримова, Анна Карнаух, Виолетта Колобова, Ольга Кочнева, Ольга Кочнева, Наталья Кузютина, Екатерина Лисунова, Татьяна Логунова, Владимир Масленников, Владимир Никитин, Екатерина Прокофьева, Евгений Рылов, Сергей Семенов, Анастасия Симанович, Евгения Соболева, Анна Тимофеева, Анна Устюхина, Антон Чупков, Любовь Шутова.

Помимо государственных наград, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, за золотую медаль Игр-2016 спортсмены получат 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона рублей, за бронзовую – 1,7 миллиона рублей.