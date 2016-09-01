16:46 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Беленюк возмущен, что певице Джамале за "Евровидение" дали квартиру, а ему и другим атлетам – нет

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Серебряный призер Олимпиады в Рио-де Жанейро борец Жан Беленюк возмутился фактом, что Украина подарила певице Джамале квартиру за победу в музыкальном конкурсе "Евровидение", а атлетам не предоставили жилье.

– Изменений к лучшему нет, – сказал Беленюк в интервью "5 каналу". Везде упал уровень жизни, и у спортсменов в том числе… Я – живучий парень, могу сказать – не буду молчать. Есть такие спортсмены, которые ничего не говорят, как будто их все устраивает. А потом – раз и перешли в другую сборную. И все, и с концами.

Почему Джамале дают трехкомнатную квартиру, а нам, спортсменам, это по закону не положено? Я так понимаю, что Джамала у нас многодетная мать?

Также борец поделился своими впечатлениями от Бразилии, где минувшим летом проходила Олимпиада.

– В Рио можно легко было заказать своего соперника, – сказал Беленюк. – Там человеческая жизнь стоит 300 долларов. Это бедная страна. Дал 300 долларов – он не только его, но и тренера завалит. Хотя я утрирую.

Кроме того, Беленюк поделился мыслями о политической ситуации в стране.

– Украина из одной зависимости попадает сразу в другую. К сожалению, мы не можем быть самостоятельными, как бы нам ни хотелось. Если не восток, значит, запад будет диктовать нам свои условия.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/Randevu.5tv/videos/1673659629620867/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

ну, если борец, то тогда и вопросов нет - ничего и не нарисуешь на аксессуарах, тогда пусть не удивляется, что квартиру не дали.

17:10

nezasport

Ой, какая новость!! Почему не на первой полосе? ща будем злорадствовать! хватит желтеть!!

17:03

serega76

Он

17:01

serega76

Оо борец . Зачем ему перчатки?

17:01

shpasic

Жан, если бы ты был Беленютдиновым и нарисовал бы казаков, летящих на ракете на своих перчатках, тогда бы... а так, остаётся только самому квартиру покупать, как золотую медаль на рынке в Рио.

16:57

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