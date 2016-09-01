Беленюк возмущен, что певице Джамале за "Евровидение" дали квартиру, а ему и другим атлетам – нет

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де Жанейро борец Жан Беленюк возмутился фактом, что Украина подарила певице Джамале квартиру за победу в музыкальном конкурсе "Евровидение", а атлетам не предоставили жилье.

– Изменений к лучшему нет, – сказал Беленюк в интервью "5 каналу". Везде упал уровень жизни, и у спортсменов в том числе… Я – живучий парень, могу сказать – не буду молчать. Есть такие спортсмены, которые ничего не говорят, как будто их все устраивает. А потом – раз и перешли в другую сборную. И все, и с концами.

Почему Джамале дают трехкомнатную квартиру, а нам, спортсменам, это по закону не положено? Я так понимаю, что Джамала у нас многодетная мать?

Также борец поделился своими впечатлениями от Бразилии, где минувшим летом проходила Олимпиада.

– В Рио можно легко было заказать своего соперника, – сказал Беленюк. – Там человеческая жизнь стоит 300 долларов. Это бедная страна. Дал 300 долларов – он не только его, но и тренера завалит. Хотя я утрирую.

Кроме того, Беленюк поделился мыслями о политической ситуации в стране.

– Украина из одной зависимости попадает сразу в другую. К сожалению, мы не можем быть самостоятельными, как бы нам ни хотелось. Если не восток, значит, запад будет диктовать нам свои условия.