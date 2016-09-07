Бах будет свидетелем по делу Хикки

Президент МОК Томас Бах будет свидетелем по делу главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрика Хикки, который подозревается в незаконной продаже билетов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает Insidethegames.

71-летний ирландец остается в Бразилии, где был задержан 10 августа. На данный момент он живет в отеле под домашним арестом. Его арестовали после того как полицейские задержали в Рио-де-Жанейро человека с 800 нелегальными билетами на Олимпийские игры 2016 года. Хикки ранее находился в тюрьме.

Следствие намерено вызвать Баха для дачи свидетельских показаний относительно его переписки по электронной почте с Хикки. Последнему вменяется в вину поставка билетов с целью рекламы, ложная реклама, мошенничество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.