08:25 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

АНОК внесет залог за главу ЕОК Патрика Хикки, чтобы он смог покинуть Бразилию

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Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) внесет залог за временно сложившего с себя полномочия президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрика Хикки, чтобы он смог покинуть Бразилию, сообщает insidethegames.biz.  Во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро ирландский функционер был арестован по делу о незаконной продаже билетов на соревнования.

В ноябре суд разрешил Хикки покинуть Бразилию в связи с проблемами со здоровьем, однако обязал ирландца внести залог в размере 410 тысяч евро. По информации издания, финансовые средства будут предоставлены вице-президенту АНОК на основе кредита.

После ареста в августе этого года Хикки временно сложил с себя полномочия президента ЕОК, главы Национального олимпийского комитета Ирландии и члена МОК, которым он является с 1995 года.

 

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