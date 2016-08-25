Алексей Черемисинов: "Результат нашей победы закладывался задолго до приезда в Рио"

Олимпийский чемпион Рио по фехтованию на рапире Алексей Черемисинов на чествовании в Кремле поздравил российских спортсменов с достойным результатом, показанным на Играх.

– Поздравляю всех наших спортсменов с таким достойным результатом. От всех фехтовальщиков страны хочу поблагодарить нашего президента Владимира Путина за развитие массового спорта и спорта высших достижений. Результат этих побед закладывался задолго до того как мы приехали в Рио. Также хотел бы поблагодарить нашего попечителя Алишера Усманова за его заботу и участие в нашей жизни, а также за то, что он постоянно интересуется жизнью каждого российского спортсмена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)