15:12 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Алексей Черемисинов: "Результат нашей победы закладывался задолго до приезда в Рио"

0
0
0

Олимпийский чемпион Рио по фехтованию на рапире Алексей Черемисинов на чествовании в Кремле поздравил российских спортсменов с достойным результатом, показанным на Играх.

– Поздравляю всех наших спортсменов с таким достойным результатом. От всех фехтовальщиков страны хочу поблагодарить нашего президента Владимира Путина за развитие массового спорта и спорта высших достижений. Результат этих побед закладывался задолго до того как мы приехали в Рио. Также хотел бы поблагодарить нашего попечителя Алишера Усманова за его заботу и участие в нашей жизни, а также за то, что он постоянно интересуется жизнью каждого российского спортсмена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ