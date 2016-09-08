Александр Жуков: "В полном составе Россия на Олимпиаде могла бы побороться за второе место в общем зачете"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в интервью "Коммерсанту" выразил мнение, что национальная команда на Играх в Рио-де-Жанейро выступила успешно. По его словам, сборная РФ, которая заняла четвертое место в неофициальном общем зачете, могла бы расположиться на две позиции выше, если бы в Олимпиаде сумели принять участие все спортсмены.

- Как вы оцениваете итоги выступления сборной России? Особенно учитывая события, предшествовавшие Играм.

- Я думаю, это было, безусловно, успешное выступление. Команда выступала не в полном составе. Кроме того, и обстановка, в которой приходилось готовиться, была тяжелой и нервной: многие спортсмены до последнего момента не знали, смогут ли они выступать, будут ли они допущены. Наконец, я говорил об этом еще до Игр, на Американском континенте нашим спортсменам традиционно сложнее выступать, чем в других частях света. Но вышло так, что мы завоевали в общей сложности 56 медалей, из которых 19 золотых. С учетом игровых видов получается, что из команды 280 человек более 100 получили награды, и это отличный результат. Как и то, что мы добились успеха в значительном количестве дисциплин.

Олимпийские игры показали, что круг видов спорта, где мы конкурентоспособны, расширяется. Тут можно назвать и парусный спорт, и стрельбу из лука, и водное поло, где у нас очень давно не было наград. В фехтовании у нас сразу четыре золота - блестящий результат. Оправдали ожидания борцы, дзюдоисты, хорошие результаты в спортивной гимнастике, не говоря уже о гимнастике художественной и синхронном плавании. Нельзя не упомянуть теннис, где наши спортсменки впервые завоевали золото в парном разряде.

- А если бы команда выступила в полном составе?

- Ну, загадывать всегда очень трудно, но, если бы наша команда была в полном составе, я думаю, она вполне была бы в состоянии бороться за второе место в общем зачете.