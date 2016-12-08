Александр Жуков: "По сравнению с предыдущим олимпийским циклом достигнут существенный прогресс"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что Олимпийское собрание ОКР признало блестящим выступление сборной России на Играх-2016. Жуков также добавил, что по сравнению с предыдущим олимпийским циклом после Игр в Лондоне был достигнут существенный прогресс.

– Фактически каждый третий российский спортсмен вернулся из Рио-де-Жанейро с наградами – это очень хороший результат, – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – По сравнению с предыдущим олимпийским циклом после Игр-2012 в Лондоне был достигнут существенный прогресс. Этот прогресс, может, не всегда находил отражения на результатах.

По надуманным предлогам наша команда была не допущена до Игр в Рио. Все требования были выполнены, кроме одного. Только Дарья Клишина удовлетворяла этим требованиям. Ситуация с российскими тяжелоатлетами самая сложная, было обнаружено много положительных допинг-проб, наша команда по тяжелой атлетике, к сожалению, в полном составе не была допущена. Предстоит большая работа, чтобы очистить нашу тяжелую атлетику от этого допинга. В гребном спорте ситуация свидетельствует о том, что авторитет в нашей федерации очень низок на уровне международных коллег, и была проделана не такая большая работа, как было необходимо.

В этих федерациях также проходят кадровые изменения. Вопрос восстановления членства ВФЛА в ИААФ – вопрос особой важности, который находится в отдельной плоскости. В этой связи большие надежды на созданную по инициативе Президента РФ Независимую общественную антидопинговую комиссию под руководством Виталия Смирнова.