Александр Карелин: "Россия готовит только победителей и чемпионов по борьбе"

Легендарный российский борец Александр Карелин в интервью "Известиям" подчеркнул, что все российские борцы потенциально претендовали на медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Где, на ваш взгляд, мы особенно обидно упустили медали? - вопрос Карелину.

– Везде. Потенциально каждый претендовал на победу. Наша страна готовит только победителей и чемпионов в борьбе. При этом в 2013 году ее пытались исключить из олимпийской программы. А ведь это – один из первых античных видов спорта. Поэтому мы обречены бороться тем лучше, чем жестче конкуренция. Главное, чтобы эта конкуренция была честной. В 2013 году мы смогли доказать, что борьба заслуживает серьезного места в программе Олимпийских игр. Тогда мы всем мировым сообществом борцов сумели мобилизоваться и объединиться ради этого. Я не знаю других прецедентов такого единения людей со всего мира, причем не только в спортивной среде – когда Россия, США и Исламская Республика Иран констатировали одни ценности одними словами и даже с одинаковыми запятыми.