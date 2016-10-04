Александр Карелин: "Победа Власова в Рио – самый большой подарок в этом году"

Легендарный российский борец Александр Карелин в интервью "Известиям" подчеркнул, что победа Романа Власова на Олимпийских играх-2016 стала для него самым большим подарком в этом году. В целом он положительно оценил выступление российских борцов в Рио.

– Как оцениваете шансы Романа Власова в Токио-2020 на повторение вашего рекорда – трехкратного золота в греко-римской борьбе? - вопрос Карелину.

– Как предпочтительные. Роман Власов как представитель динамовской и новосибирской школы Кузнецова своим золотом в Рио подарил мне самый большой подарок в этом году. Его достижения – как и мои – это заслуга нашего тренера Виктора Михайловича Кузнецова.

– Дайте оценку выступлению российских борцов в Рио.

– Выступили хорошо, но могли лучше. Я убежден, что каждый наш спортсмен, получивший олимпийские лицензии во всех трех видах борьбы – греко-римской, вольной и женской, – мог претендовать если не на золото, то уж на медали точно. Но в целом они молодцы, выступили очень хорошо. Тем более выступали в ужасающих условиях. Истерия, тенденциозность – это все то, что происходило до Олимпиады! Например, наши ребята вылетали в Рио позже остальных, а 4 августа еще шли контрольные схватки. 5-го числа уже было открытие Игр, а накануне мы еще не знали, допустят россиян к соревнованиям или нет. Как они смогли сохранить себя, а потом еще и попасть в призеры – только им самим и их тренерам известно. Они все молодцы – и девчонки-вольницы, и парни-вольники, и наши греко-римляне.