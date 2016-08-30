Байдарочники Подольская и Дьяченко отстранены от участия в международных соревнованиях

Российские байдарочники Наталья Подольская и Александр Дьяченко, пропустившие Олимпийские игры-2016, отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ISF).

– Жесткая позиция международной федерации только по двум спортсменам – это Подольская и Дьяченко, – приводит ТАСС слова президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова. – По остальным спортсменам, которые даже не участвовали в Олимпийских играх и были отстранены, таких ограничений нет. К примеру, по тому же Алексею Коровашкову. Они могут и, надеюсь, будут принимать участие в соревнованиях.

Ранее Международная федерация каноэ отстранила байдарочников Дьяченко, Подольскую и Елену Анюшину, а также каноистов Андрея Крайтора и Алексея Коровашкова от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд отменил это решение лишь для Крайтора и Анюшиной, допустив спортсменов до Игр.