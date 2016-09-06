Эцио Гамба: "Если бы перед Рио не было четырех месяцев кошмара и тотальной инквизиции, то..."

Главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба отметил, что повторить результаты Олимпиады в Лондоне российским дзюдоистам помешали четыре месяца тотальной инквизиции, которые предшествовали Играм в Рио-де-Жанейро.

– Если бы перед Рио не было всех сложностей и перипетий, четырех месяцев кошмара и тотальной инквизиции – 250 разных контролей на допинг, мельдоний и другие препараты, – то мы побили бы лондонские результаты, – цитирует ТАСС Гамбу. – Медалей были достойны и Пуляев, и Денисов. Когда я говорю про медали, я имею в виду полную победу и золотые медали.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне мужская сборная России под его руководством впервые в своей истории завоевала золотые медали и взяла 5 медалей из 7 возможных. На Олимпиаде в Рио мужская сборная России выиграла две золотые медали, у женщин бронзовую медаль завоевала Наталья Кузютина.