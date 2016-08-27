22:53 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Дзюдо

Два спортсмена из Гвинеи сбежали во время Игр-2016 из олимпийской деревни и остались в Бразилии

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Два члена олимпийской сборной Гвинеи сбежали из деревни спортсменов в Рио-де-Жанейро по ходу Игр-2016. Член Олимпийского комитета Гвинеи Атеф Чалобу сообщил, что эти спортсмены решили не возвращаться на родину.

– Пловец Амаду Камара и дзюдоист Маме Адама Бангура сбежали из олимпийской деревни и остались в Бразилии, – цитирует Reuters Чалобу. – С нами на родину они не вернулись.

Отметим, что африканские спортсмены неоднократно на незаконных основаниях оставались в странах-хозяйках крупных международных турниров. Во время Олимпиады-2012 в Лондоне пять представителей сборной Гвиней и 17 камерунцев остались в Великобритании из-за лучших экономических и спортивных возможностей.

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