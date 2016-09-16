Владлена Бобровникова: "Когда президент давал орден, я чуть в обморок не упала"

Олимпийская чемпионка, гандболистки клуба "Ростов-Дон" и сборной России Владлена Бобровникова подчеркнула, что волновалась перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Спортсменка произносила речь от лица команды.

– Как вам встреча с президентом? – вопрос Бобровниковой.

– Я – впечатлительная девушка, поэтому очень понравилось. Нас ведь и перед отлетом напутствовали президент и патриарх. Первый раз была в Кремле. Все такое красивое, золотое. Но и во второй раз понравилось. Когда мы вернулись с медалями, когда президент давал орден, я чуть в обморок не упала. Но знаете, потом успокоилась. Даже сфоткалась потом с Путиным на память.

– Селфи-палка Анны Сень не испугала президента?

– Хаха! Это было весело. Мы такие: а можно сфотографироваться с президентом? Нам говорят: спросите разрешения. Когда он подошел к нашему столику, мы объяснили, что селфи-палка это практически наш символ, талисман. Мы с ней всю Олимпиаду были. Путин сказал: конечно, девочки. Думаю, ему с нами понравилось, постоял с нами довольно долго. Я сначала волновалась, а когда он появился, сразу стало спокойно. Даже голос успокоил. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Бобровниковой