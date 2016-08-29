Виктория Жилинскайте: "В Рио от однообразия в плане еды спасал только Макдональдс"

Левая полусредняя женской сборной России по гандболу, олимпийская чемпионка Виктория Жилинскайте подчеркнула, что питание во время Олимпиады-2016 оставляло желать лучшего. По словам Жилинскайте, от однообразия в выборе пищи команду спасал только Макдоналдсс.

– Как оцените условия, в которых жили в Олимпийской деревне в Рио?

– В плане еды все было однообразно, - приводят "Известия" слова Жилинскайте. - Нет такого, что пришел и сказал: "Хочу в русский ресторан!" Были только азиатская, европейская и бразильская кухни. Самыми вкусными там оказались пицца и макароны.

– И тренеры не запрещали вам есть пиццу?

– Наши тренеры обычно дают нам свободу по части питания, поскольку видят, что мы понимаем, в каких рамках себя надо держать. Другое дело, что в Рио мы месяц сидели на одном и том же – рацион не менялся. Что очень тяжело, когда в течение такого срока ешь одно и то же. Макдоналдс только и спасал. Причем в этот раз он был в отдельном здании в Олимпийской деревне – в Лондоне он располагался прямо в столовой. Правда, чтобы зайти в него, надо было где-то час простоять в очереди. Минимум 40 минут. Ты просто подходишь сделать заказ, разворачиваешься и уходишь обратно. Или видишь кого-то из своих соотечественников, подходишь к нему и встаешь рядом с ним в очередь. Мол, уже раньше занял. Мы так иногда наглели. Либо просили стоящего спереди сделать за нас заказ.