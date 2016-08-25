Татьяна Ерохина: "Все в Олимпийской деревне было сделано на скорую руку"

Вратарь женской сборной России по гандболу Татьяна Ерохина подчеркнула, что в Рио-де-Жанейро россиян очень часто проверяли на допинг. Ерохина подчеркнула, что условия проживания в Олимпийской деревне оставляли желать лучшего.

— Президент ФГР Сергей Шишкарев и главный тренер сборной Евгений Трефилов не раз сетовали на беспрецедентное количество допинг-тестов во время прошедшей Олимпиады. Сколько раз проверяли вас?

— Сразу по приезде всю команду в семь утра забрали на допинг-контроль. Заходят в одну комнату, видят пять человек — всех сразу берут с собой и ведут на проверку. На следующий день в семь утра офицеры WADA забирают еще пять человек. Третий день — идет проверяться еще одна пятерка. В итоге за три дня все 15 человек из заявки сдали анализы на допинг. Потом после каждого матча еще по два человека выбирались на допинг-контроль путем жребия. То есть у нас в команде есть люди, которые только в Рио минимум два раза сдали пробу. И это мы еще не считаем проверки в Новогорске перед вылетом в Бразилию...

— В Рио вы часто покидали Олимпийскую деревню и выходили в город?

– У нас было всего два дня выходных за все время нахождения в Рио. В первый из них была экскурсия по городу, на которую всю команду возили на автобусе. А во второй день по инициативе президента нашей федерации мы выезжали сначала в "Русский дом", а потом в рыбный ресторан. Мы все время перемещались за пределами деревни толпой, и не было такого, чтобы кто-то из нас один куда-то выходил.

— Как была устроена Олимпийская деревня в Рио в бытовом плане?

— Ремонт там не очень — видно, что все сделано на скорую руку, тяп-ляп. Было очень грязно. Строительный мусор, заклеенный пол, ламинат еще в пленке... Бывало, что засорялись туалеты, отрывались косяки у дверей, падали ручки. Смешно, но ручку, кстати, нам так и не отремонтировали.