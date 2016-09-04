Сергей Шишкарев: "К отсутствию бланков ЗМС гандболистки отнеслись с юмором"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев объяснил ситуацию с отсутствием бланков на вручение звания "Заслуженного мастера спорта" для гандболисток сборной страны на матче открытия сезона. 2 сентября гандболисткам, ставшим чемпионками Олимпиады в Рио-де-жанейро, должны были присвоить звание "Заслуженных мастеров спорта", однако этого не произошло из-за отсутствия бланков в Минспорта РФ.

– Не хотел бы комментировать, – сказал Шишкарев. – За какое время была подана заявка – разве это имеет значение? В пятницу нам сказали, что бланков, к сожалению, нет. Мне от этого так грустно стало, прямо до слез. За девчонок обидно. Ранее с подобными ситуациями я еще не сталкивался. Спортсменки на инцидент отреагировали нормально, с юмором. Пришлось выходить из положения: прошли круг почета, я пожал руку девушкам, вручил цветы. Но суть – то была не в этом, чтобы снова Шишкарев поздравил – мы всю Олимпиаду вместе провели. Хотели вручить "Заслуженного мастера спорта". Награждение даже было анонсировано. (Любовь КОНЯЕВА)