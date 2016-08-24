Председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР), вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вручил главному тренеру женской сборной России Евгению Трефилову адмиральский кортик, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Напомним, на прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх подопечные Евгения Трефилова одержали восемь побед в восьми играх и завоевали золотые медали.
Класс! Дмитрий Рогозин вручил Трефилову адмиральский кортик! #корольТреф pic.twitter.com/JGziCehzx2– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 24 августа 2016 г.
Ответная благодарность сборной России по гандболу Дмитрию Рогозину pic.twitter.com/a6zIqtycOI– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 24 августа 2016 г.