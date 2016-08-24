19:38 24 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Гандбол

Рогозин вручил Трефилову адмиральский кортик

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Председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР), вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вручил главному тренеру женской сборной России Евгению Трефилову адмиральский кортик, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Напомним, на прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх подопечные Евгения Трефилова одержали восемь побед в восьми играх и завоевали золотые медали.

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