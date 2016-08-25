15:30 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Гандбол

Гандболистки сборной России подарили Путину мяч, которым играли в финале Олимпиады-2016

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Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что президенту России Владимиру Путину на встрече главы государства с олимпийцами гандболистки подарили мяч, которым играли в финале Олимпиады-2016. Женская сборная России по гандболу на Играх в Рио впервые в истории завоевала золотые медали.

– Президенту мы подарили мяч финала, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – У нас, к сожалению, всего он был один... По разрешению Международной федерации гандбола отдали один мяч нам, а один – французам. Этот мяч девочки отмыли, привели в порядок, расписались на нем... поэтому вполне закономерно и правильно и по-спортивному выверенно вручить этот мяч президенту страны.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160825/1047410650.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Поиграем с Владимир Владимировичем в выходные.

16:49 25 августа

rashlim

Надеюсь, настоящий мяч все-таки забрал себе Трефилов. Путину, думаю, непринципиально.

15:40 25 августа

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