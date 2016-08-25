Гандболистки сборной России подарили Путину мяч, которым играли в финале Олимпиады-2016

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что президенту России Владимиру Путину на встрече главы государства с олимпийцами гандболистки подарили мяч, которым играли в финале Олимпиады-2016. Женская сборная России по гандболу на Играх в Рио впервые в истории завоевала золотые медали.

– Президенту мы подарили мяч финала, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – У нас, к сожалению, всего он был один... По разрешению Международной федерации гандбола отдали один мяч нам, а один – французам. Этот мяч девочки отмыли, привели в порядок, расписались на нем... поэтому вполне закономерно и правильно и по-спортивному выверенно вручить этот мяч президенту страны.