Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что возрастным чемпионкам Олимпиады-2016 пора заняться семьями, это естественно, что они завершают карьеру после победы на Играх.

– Это жизнь. Игроки уже возрастные, им надо заниматься семьей, – цитирует "Р-Спорт" Трефилова. – Какой смысл 32-33-летней даме ждать еще чего-то после Рио? Это в 45 "баба ягодка опять". А сейчас такого не наблюдается. А то, что придут новые игроки в сборную, это не дает им никаких снисхождений, поблажек на чемпионате Европы. На этом турнире мы будем так же сражаться, как на Олимпиаде. Олимпийские игры закончились, идет омоложение состава, это естественный процесс.

Молодость есть молодость. Вовремя сделанные замены в составе должны помочь. Нет смысла ждать, когда мы подтянемся к следующей Олимпиаде, а у нас не будет никакого резерва и движения вперед. Например, сборная Румынии подошла к Олимпиаде с возрастными игроками – вот и результат (девятое место).

Российские гандболистки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро впервые в своей истории выиграли золотые медали Игр. По окончании турнира 31-летняя Ольга Акопян и 29-летняя Ирина Близнова объявили о завершении карьеры. В пятницу президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что шесть из пятнадцати чемпионок Рио завершают карьеру, и сборной России нужно найти замену им перед чемпионатом Европы, который пройдет 4-18 декабря 2016 года в Швеции.