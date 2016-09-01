Евгений Трефилов: "Останусь в сборной, но в команде будут изменения - возьму Болта"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подтвердил информацию о том, что продолжит работу с командой. Ранее сообщалось, что специалист не покинет занимаемой должности после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

"Я, конечно, согласился работать дальше, ну а куда деваться? Хотя мою работу еще будут оценивать", - приводит ТАСС слова Трефилова.

Также тренер поделился мнением относительно будущего команды: "Конечно, в команде будут серьезные изменения. К примеру, мне тут позвонили и спросили, готов ли я взять в сборную Усэйна Болта. А я им - конечно, готов! Только пусть бросать научится".

Напомним, под руководством Трефилова сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, обыграв в финале команду Франции (22:19).