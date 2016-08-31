Екатерина Маренникова: "Возникло ощущение, что в Рио была атомная война"

Гандболистка сборной России Екатерина Маренникова призналась, что условия проживания на Олимпиаде в Рио оставляли желать лучшего. Однако это не помешало россиянкам завоевать золотые медали Игр-2016.

– Страшно было жить в Бразилии (смеется). А если серьезно, то перед вылетом нас много раз предупреждали о воровстве на улицах Рио-де-Жанейро, о плохом отношении к русским. Мы ничего такого не заметили. По крайней мере нас никто не обворовал, – цитируют "Известия" Маренникову. – Правда, мы за время Олимпиады особо и не выходили за пределы Олимпийской деревни. Приехали за неделю до открытия Игр, прошли акклиматизацию, после чего выезжали всего два раза всей командой. Не было такого, чтобы кто-то выходил погулять. При этом нас заранее предупредили, что если куда-то пойдем, не надевать цепочки, сережки, не брать с собой рюкзаки. Но в итоге наш выезд за пределы деревни был цивилизованным: всю команду погрузили в автобус и под плотным присмотром мы ездили на экскурсию по Рио, побывали у статуи Иисуса. Страшновато было, только когда проезжали трущобы.

– Многих российских спортсменов освистывали трибуны. Гандболистки тоже через это прошли?

– Мы слышали, что Юлю Ефимову очень некрасиво освистали. Но на себе мы что-то подобное ощутили лишь в начале соревнований. В первых матчах группового турнира многие зрители скандировали лозунги против России. В последних играх группового этапа зал успокоился и в матче с Аргентиной уже больше поддерживал нас. По крайней мере не было отвратительных историй, что случилась, например, с нашими паралимпийцами. С ними поступили несправедливо и подло. Мы ведь узнали об этом, когда летели из Рио в Москву. Во время пересадки в Мадриде к нам подошла Елена Исинбаева и сообщила эту новость. Потом всю оставшуюся дорогу было плохое настроение, но постарались поддержать ребят хотя бы снятым видеообращением.

– Как вам условия в Олимпийской деревне?

– Когда мы приехали, было ощущение, что здесь была атомная война. Везде мусор, разруха... И никто из организаторов так и не вмешался в ситуацию. Один день был, когда обслуживающий персонал пришел, и нам помыли балконы. В остальном жили в спартанских условиях. Хотя, мне кажется, там и чинить что-то было бы бесполезно – только стало бы шумно и мы не смогли бы выспаться.

– А в каком состоянии были спортивные объекты?

– Были проблемы только с полом в гандбольном зале – его как-то неудачно постелили. Мы отыграли первую игру в первый день гандбольного турнира. На следующие сутки были матчи у мужчин, и в некоторых местах паркет стал проваливаться, начали появляться дыры. В результате в начале турнира ни у нас, ни у других команд не было возможности тренироваться в игровом зале, поскольку организаторам пришлось заново перестилать покрытие. И зал у нас был надутый, как шатер. Просто палатка. Когда были ветра, становилось страшно – думали, снесет ветром. Ну и еще сначала там неудачно поставили кондиционеры. Было очень холодно, постоянно дуло в спину. Потом отрегулировали температуру, и все стало нормально.