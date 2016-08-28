Екатерина Ильина: "После игры с Норвегией мы всей командой Трефилова расцеловали"

Игрок сборной России по гандболу Екатерина Ильина, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Рио, отметила, что в полуфинальном матче против команды Норвегии отдала все силы. По ее словам, до игры россиянки знали, что они не хуже именитого соперника.

– Трефилов рассказывал, что после матча с Норвегией в раздевалке вы все плакали от счастья.

- Выли! Просто рыдали, потому что не могли поверить, что нам это удалось. Был такой накал, мы так бились – и тут все выплеснулось. Все силы и эмоции отдали. Но настраивались только на победу. Знали, что мы не хуже...

- А откуда знали, учитывая, что норвежки – суперкоманда, две Олимпиады подряд выиграли, да еще и действующие чемпионки мира?

- Трефилов нам перед игрой говорил: "Ничего не бойтесь, не переживайте, все будет хорошо". Слова поддержки нашел. И, конечно, подсказывал, как играть. Были же матчи, когда мы их побеждали. Это говорило о том, что можно с ними биться.

Перед игрой собирались всей командой, говорили друг другу: "Девочки, мы можем!" Очень хотели всем доказать – и сами себе. Каждая девочка выложилась без остатка. Это было просто невероятно. Такие эмоции!

Когда после игры Евгений Васильевич, как всегда, первым в раздевалку зашел, мы следом залетели – и всей командой его расцеловали. Он от этого сидел в таком шоке хорошем. А мы с девчонками прыгали, танцевали, кричали. Песни пели: "Мы приехали, чтобы победить!" Стучали по стенкам раздевалки. Благодарили тренера, что он привел нас к победе. Он улыбнулся так искренне, безо всяких шуток своих. И сказал: "Спасибо, девочки".